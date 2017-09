Delegação brasileira do Conselho Nacional do Ministério Público visitou a APAV

Shares

A delegação brasileira do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) visitou a APAV, no âmbito do Programa Diálogos Sectoriais, promovido pelo CNMP e pela União Europeia, que a APAV apoia logisticamente.

A visita, que teve como objetivo identificar órgãos e estruturas administrativas de apoio a mulheres vítimas de crime, bem como dar a conhecer o funcionamento dos protocolos com os órgãos de segurança pública, arrancou com uma reunião onde foi apresentada a APAV e os seus serviços de apoio a vítimas de crime e prosseguiu com uma visita às instalações do Gabinete de Apoio à Vítima de Lisboa e da Linha de Apoio à Vítima da APAV.