Shares

Sporting CP e FC Porto ficaram em branco e dividiram os pontos no encontro mais importante da 8ª jornada da Liga NOS.

A igualdade também se registou nas oportunidades e no domínio de jogo com FC Porto a superiorizar-se na primeira parte e o Sporting CP a prevalecer no período completar.

O empate acaba por beneficiar mais a equipa portista que assim segue na liderança da Liga NOS com dois pontos de vantagem sobre o adversários desta noite.