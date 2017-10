Marítimo trava Benfica

Shares

Marítimo e SL Benfica empatam a uma bola na Madeira. Belenenses superou Guimarães em casa(1-0) no encerramento da 8ª jornada da Liga NOS.

O Marítimo empatou no Fuchal a uma bola com o SL Benfica impedindo os encarnados de se aproximarem mais de FC Porto e Sporting CP que ocupam, respetivamente, as duas primeiras posições da tabela.

Num encontro em que o SL Benfica entrou a ganhar com um grande golo de Jonas, aos 2´, o Marítimo restabeleceu o empate por Ricardo Valente, aos 66´.

Com este resultado, a equipa liderada por Rui Vitória continua a cinco pontos do FC Porto e a três do Sporting CP que hoje empataram sem golos em Alvalade.

Noutro encontro disputado à mesma hora e que serviu para encerrar a 8ª jornada, o CF Belenenses recebeu o Vitória de Guimarães no Restelo e venceu pela margem mínima (1-0).

Um golo de Tandjigora, aos 26´, garantiu três pontos à equipa de Belém.