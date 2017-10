Bienal de Arte de Gaia já registou 60.000 visitantes

Shares

A 2ª Bienal Internacional de Arte de Gaia 2017 irá prolongar-se até ao próximo sábado, dia 7 de outubro. São boas notícias para os amantes da arte que ainda não puderam visitar a bienal. A Bienal internacional que abriu a 8 de julho e findava no passado sábado, dia 30 de Setembro, registou uma afluência de mais de 60.000 visitantes, razão pela qual, a organização revela, que dado o sucesso do evento, foi decidido prologá-lo mais uma semana, passando o fecho da bienal a decorrer no próximo dia 7 de outubro.

A 2ª Bienal Internacional de Arte de Gaia 2017 é uma organização da Artistas de Gaia – Cooperartiva Cultural CRL, com direção do artista plástico e curador Agostinho Santos, e com o apoio da Câmara Municipal de Gaia.

Recorde-se que nesta Bienal está também representado o artista plástico madeirense, Diogo Goes, que integra quatro das trinta e uma exposições coletivas internacionais, com cinco obras de pintura de médio formato de sua autoria. Além da participação nestas exposições, Diogo Goes apresentou a 26 de Agosto, a performance “Mala Posta de Viagem”, que marcou estreia com sucesso na 2ª Bienal Internacional de Arte de Gaia, tendo sido bem acolhido pela crítica e pelos espectadores, nos quais se destacaram várias personalidades da cultura e da política nacional, que fizeram questão de marcar presença.

A bienal teve uma envolência de 500 artistas, de 11 países e mais de 1500 obras, expostas em 31 exposições, em 8 concelhos do norte do país. O cariz temático desta Bienal, apela à reflexão sobre as causas sociais, do combate à pobreza, à defesa das minorias, sendo temas transversais a toda a programação.