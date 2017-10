Açores participam na Bienal Ibérica do Património Cultural

Shares

Os Açores vão estar presentes, através da Direção Regional da Cultura, na dependência da Secretaria Regional da Educação e Cultura, na Bienal Ibérica do Património Cultural, que decorre de 13 a 15 de outubro, em Amarante.

A participação açoriana neste certame dedicado ao tema da Gestão Patrimonial, que decorre no centro histórico daquela cidade do norte do país, visa aumentar a notoriedade da Cultura Açores no mercado nacional.

A Bienal AR&PA, organizada em parceria com a Junta de Castela e Leão, tem como objetivo a promoção, valorização e visibilidade do património cultural, através da agregação dos diversos agentes que atuam nesta área.

A Direção Regional da Cultura participa com um stand, onde serão promovidos os Museus dos Açores e o Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, e apresenta, na área dedicada à promoção de projetos inovadores, o Ecomuseu do Corvo.

Para além dos 52 expositores confirmados, as atividades paralelas incluem workshops, debates, o seminário internacional “Descentralização da Gestão Patrimonial” e uma programação cultural complementar com espetáculos de ‘vídeo mapping’, concertos, visitas guiadas e atividades de educação patrimonial.