Funchal recebeu encontro anual da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras

O Funchal organizou segunda feira, pela primeira vez, o encontro anual da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, que o Município integra desde 2014. O encontro contou com mais de três dezenas de participantes e a Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro Social na Autarquia, destacou a importância do Funchal ter aderido a esta rede logo no início do primeiro mandato do atual Executivo.

“os valores que orientam a nossa visão para a cidade do Funchal enquadram-se nos princípios que definem uma Cidade Educadora e foi nesse sentido que, em 2014, a Câmara Municipal do Funchal aderiu à Associação Internacional das Cidades Educadoras e à respetiva Rede Territorial Portuguesa.” A autarca considera, aliás, que “a Carta das Cidades Educadoras é o fio condutor da nossa ação política”, nomeadamente no que respeita a “governar a cidade promovendo a cidadania e a participação das pessoas na gestão do território, respeitando a diversidade e o direito à diferença e promovendo a igualdade e a formação ao longo da vida dos seus munícipes.”

Madalena Nunes conclui que “a presença da cidade do Funchal nesta rede de cidades ilustra o compromisso com o desenvolvimento social e cultural por parte do Município, recentrando a política nas pessoas ao longo dos últimos anos. Não somos uma cidade educadora porque já atingimos a excelência em todos os indicadores. Somos uma cidade educadora porque planificamos a cidade e trabalhamos todos os dias para atingir esse patamar de excelência e é reconfortante sentir o reconhecimento dos nossos pares, como voltou a acontecer mais uma vez.”

No Teatro Municipal Baltazar Dias, Madalena Nunes apresentou a todos os presentes os programas do Fundo de Investimento Social da Autarquia (Ocupação e Formação em Contexto de Trabalho, Apoio à Natalidade e à Família, Comparticipação de medicamentos para Idosos e Subsídio Municipal de Arrendamento) que, no total, representam um investimento de 1,5 milhões€/ano, enaltecendo a máxima de que “numa cidade educadora como o Funchal, não podemos desperdiçar o contributo de ninguém.”