PortoBay entrega 62 mil euros a instituições de solidariedade

O grupo PortoBay Hotels & Resorts, em conjunto com os seus hóspedes, angariou, na última campanha anual terminada a 30 de setembro, mais 62.975 euros, que reverteram para seis instituições nas localidades onde o PortoBay está presente em Portugal. Durante este período foram também garantidas cerca de 25 mil refeições ao CASA.

Durante 12 meses a campanha de angariação de fundos HOPE “Small Gestures Big Hopes” esteve presente em todos os hotéis do grupo PortoBay em Portugal, resultando da combinação de um depósito inicial do grupo hoteleiro, ao qual se juntaram as contribuições dos hóspedes. Os donativos foram entregues às seis instituições beneficiárias na Madeira, Algarve e Lisboa. Desde 2012, ano do lançamento deste projecto de PortoBay, o HOPE já entregou 257 mil euros.

O dinheiro agora angariado reverteu para as seguintes instituições: Associação de Paralisia Cerebral da Madeira – APCM, Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Associação Humanitária de Solidariedade de Albufeira – AHSA (Algarve), Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – CADIn (Lisboa), Comunidade Vida e Paz (Lisboa) e Comunidade “Um Céu para Santa Isabel” (Lisboa).

Além da entrega dos donativos, o HOPE integra ainda a colaboração com a associação CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo, na Madeira. Desde há nove anos que PortoBay Hotels & Resorts fornece diariamente mais de 70 refeições, distribuídas pela CASA a pessoas com dificuldades. As refeições provêm das cozinhas do resort Vila Porto Mare e do hotel Porto Santa Maria, no Funchal. Por ano são garantidas mais de 25 mil refeições.