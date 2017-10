‘Agricultores devem apostar na inovação, formação e modernização’

Shares

O Diretor Regional da Agricultura, José Élio Ventura, defendeu ontem que os agricultores devem apostar na formação contínua, na inovação e na modernização, por forma a estarem aptos a enfrentar os desafios futuros e os novos modelos agrícolas sustentáveis, assentes nas novas tecnologias.

“O futuro da Agricultura nos Açores depende em grande medida da aposta na formação e na qualificação dos seus agentes, porque os novos modelos agrícolas estão, cada vez mais, assentes nas novas tecnologias”, afirmou José Élio Ventura, que participou na 1ª edição da “Agri Innovation Summit 2017”, que ontem terminou em Oeiras.

O evento, que teve início na quarta-feira, é uma iniciativa do Governo Português desenvolvida em parceria com a União Europeia e serviu para debater o conceito de “digitização aplicada à Agricultura”, agora e depois de 2020, ou seja a substituição de estruturas físicas de apoio à atividade por plataformas digitais que reduzem a distância entre os produtores e os consumidores, suprindo custos económicos e ambientais.

“Este evento permitiu aos participantes ver, constar e trocar impressões sobre o que de melhor, do ponto de vista das novas tecnologias, se faz no país e na Europa. Naturalmente que é um conhecimento adquirido que trás vantagens a quem nesta área exerce a sua atividade”, referiu José Élio Ventura.

A “Agri Innovation Summit 2017”, que contou com a presença dos Comissários Europeus da Agricultura, Phil Hogan e da Inovação, Carlos Moedas, bem como do Ministro da Agricultura português, Capoulas Santos, teve também uma vertente dedicada às “start up” agrícolas, um concurso de ideias e a atribuição dos respetivos prémios.

José Élio Ventura salientou que o uso das novas tecnologias na agricultura açoriana tem um enquadramento vantajoso, uma vez que a região tem os agricultores mais jovens do país, “um importantíssimo capital humano que deve ser potenciado, por serem estes os agentes do setor que mais aptos estão para o uso das novas tecnologias”.

O diretor regional considerou, ainda, que a inovação, a formação, a investigação e a experimentação são essenciais para o acréscimo da competitividade da agricultura açoriana, bem como para o aumento dos níveis de eficácia das explorações e rendimento dos agricultores.

“O que se conclui é que a digitação da agricultura e os sistemas de informação são absolutamente essenciais para a tomada das melhores decisões na atividade agrícola”, disse José Élio Ventura, acrescentando que depois do impulso da revolução industrial e da revolução genética a Agricultura entra agora numa nova fase, a das novas tecnologias.

À margem do evento, José Élio Ventura reafirmou o convite do Governo Regional para que o Comissário Europeu, com a pasta da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Phil Hogan, visite os Açores.