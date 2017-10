Nas bancas a edição 933 do Tribuna da Madeira

Shares

Madeira com número elevado de pobreza envergonhada

Quem o afirma é Sílvia Ferreira, coordenadora da delegação da Madeira do C.A.S.A. (Centro de Apoio ao Sem Abrigo) que alerta que o número de pedidos de apoio tem vindo a aumentar.

Fobia social dos madeirenses tem aumentado

A psicóloga com especialidade em clínica e formações em crise e catástrofe, Nivalda Fernandes, continua a dar consultas gratuitas às pessoas afetadas pela tragédia do Monte e familiares das vítimas. Ao «Tribuna» afirmou que foi colmatada uma lacuna no Porto Santo nesta área, onde a clínica Fisiokorpus alargou as suas consultas, evitando que os portosantenses se desloquem à Madeira acarretando mais despesas.

Albuquerque volta a “mexer” na equipa

Com dois anos de mandato, Miguel Albuquerque fica na história como sendo o governante que mais mudanças fez, até à data, no executivo madeirense. Face a estas alterações constantes, há quem já faça apostas a ver quando será a próxima “mexida” de Albuquerque e quem terá a “cabeça a prémio”.

Funchal é uma cidade educadora porque “é planificada”

Defendeu a vereadora Madalena Nunes. O Funchal organizou, pela primeira vez, o encontro anual da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, que o Município integra desde 2014.

Oficina do Empreendedor já chegou a mais de 350 pessoas

Tendo como objetivo ajudar potenciais empreendedores a transformar ideias em oportunidades de negócios, irá ter lugar, nos dias 28 e 29 de outubro e 4 e 5 de novembro, mais uma edição da Oficina do Empreendedor.

Região é exemplo na redução da obesidade infantil

Projecto «Heróis da Fruta» envolve milhares de alunos e vai para a 7ª edição.

«Outros Tempos» uma história de vida

Neste romance, da autoria de Teresa Valério, regressamos ao século passado no seio de uma família de camponeses madeirenses. A obra, editada por O Liberal, apresenta uma história de vida que não deve ser esquecida.

Francisco Franco pretende apostar nas tecnologias nas salas de aulas

A Escola Secundária Francisco Franco assinalou os 128 anos e atribuiu diplomas de mérito a 462 alunos. O quadro de mérito contempla 462 alunos, nas categorias de Excelência, Honra e Assiduidade.

Solidariedade não passa ‘despercebida’

«Mercado Social Madeira» quer “contribuir para um mundo melhor”

Deputados em ‘suspenso’

Substituições no Parlamento são uma constante na Madeira. Rubina Leal e Nivalda Gonçalves são agora deputadas à Assembleia Legislativa da Madeira, depois de terem passado pelo exercício de cargos governamentais e de encabeçarem candidaturas ‘falhadas’ nas autárquicas de 1 de Outubro.

