Airbus e Bombardier criam parceria

Shares

A Airbus vai adquirir 50,1% da produção do modelo Série C da Bombardier, dedicado à construção de aviões de médio porte, com capacidade entre 100 e 150 passageiros, num negócio que não envolve dinheiro, prevendo antes o apoio do fabricante francês às vendas e marketing da empresa canadiana.

A parceria foi anunciada há poucos dias e surge depois da Boeing, fabricantes aeronáutico norte-americano, ter apresentado uma denuncia contra a Bombardier, em Setembro, junto do departamento do Comércio dos Estados Unidos, acusando a empresa de receber subsídios ilegais por parte do governo canadiano para o programa de produção do modelo Série C. O departamento do Comércio dos Estados Unidos deu razão à Boeing, mas a Bombardier diz que a decisão é “absurda” e acusa e Boeing de tentar sufocar a concorrência.

Depois do anuncio da parceria, começaram a surgir rumores de que também a Boeing se prepara para estabelecer uma parceria semelhante com a Embraer, empresa brasileira que se dedica também ao fabrico de aviões de médio porte e que é a principal concorrente da Bombardier. A informação não foi, no entanto, ainda confirmada por nenhuma das partes.