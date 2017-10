Rádio pública na Madeira festeja meio século de vida

Shares

A Rádio Difusão Portuguesa (RDP Madeira) está a assinalar os 50 anos, na Madeira, com uma exposição no Teatro Municipal Baltazar Dias, onde se pode ver alguns dos equipamentos que fizeram parte da construção da empresa na Região.

Para além da referida exposição, as comemorações, que terminam este domingo, dia 22 de outubro, contaram também, nos dias 18 e 19, com duas conferências no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Dedicada ao tema “Informação na Rádio, presente e futuro”, a primeira conferência teve como oradores convidados Adelino Gomes, jornalista, Paula Cordeiro, professora e investigadora, e Sena Santos, jornalista.

Subordinado ao tema “Programas, programação e programadores”, a segunda conferência teve como painel de convidados Rui Pêgo, diretor da Antena 1 e RDP Internacional, António Mendes, diretor da RFM, e Paula Cordeiro, professora e investigadora.

Amanhã, dia 22 de outubro, o Centro Regional da Madeira da RTP leva a cabo o espetáculo comemorativo dos 50 anos, o qual terá lugar no Centro de Congressos do Casino da Madeira.

Neste mesmo dia, a Antena 1 Madeira transmite um documentário que conta a história destes 50 anos, pela voz da jornalista Celina Faria. Por sua vez, na RTP Madeira o jornalista Cesário Camacho dá a conhecer as histórias da rádio.