Jovens Investigadores ganham prémio no European Union Contest for Young Scientists

Três alunos do 12º ano do Colégio Luso-Francês, Eduardo Nogueira, Francisca Martins e Gabriel Silva que representaram Portugal na final europeia do European Union Contest for Young Scientists [EUCYS], que se disputou em Tallinn, na Estónia, 22 a 27 de setembro de 2017, ganharam como prémio a participação no concurso Intel ISEF 2018 (International Science and Engineering Fair), a realizar em Pittsburgh, em maio de 2018.

A Intel ISEF (Feira Internacional de Ciência e Engenharia) é a maior competição internacional para estudantes pré-universitários do mundo, reunindo mais de 1.700 estudantes de cerca de 75 países, regiões e territórios, os quais apresentam as suas investigações, competindo por mais de 4 milhões de dólares em prémios.

Os prémios incluem bolsas de estudo e distribuem-se por 22 categorias, englobando química, biologia, robótica e muitas outras.

A Feira Internacional de Ciência e Engenharia, cuja primeira edição remonta há sessenta anos, é uma iniciativa da Society for Science & the Public, uma das mais prestigiadas organizações sem fins lucrativos em prol da ciência.

Os alunos vão concorrer com o projeto Sea Heals Soil (sheals), que iniciaram há 3 anos, no contexto do qual desenvolveram um fungicida natural à base de uma macroalga da costa portuguesa, Corallina sp., para inibir o crescimento do microrganismo (P. cinnamomi), fitopatogénico responsável pela doença-da-tinta em inúmeras espécies florestais.