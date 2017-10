Museu de Angra do Heroísmo encerra ciclo de concertos “Jóias para Teclas da Música Barroca”

Shares

A Direção Regional da Cultura, através do Museu de Angra do Heroísmo, encerra domingo, 29 de outubro, pelas 18h00, o ciclo de concertos “Joias para Teclas da Música Barroca”.

Neste concerto, o organista residente, maestro Gustaaf van Manen, executará peças para cravo e órgão de Jean-Philippe Rameau, Georg Böhm e Gottlieb Muffat, no coro da Igreja de Nossa Senhora da Guia, anexa ao Edifício de São Francisco.

O espetáculo tem entrada livre, podendo o público desfrutar também da ambiência do coro desta igreja, que, além de um rico cadeiral, exibe um notável apainelamento de azulejos do século XVIII que ilustra a vida do patrono do Convento de São Francisco.

Este ciclo de concertos, que tira partido da sonoridade única do órgão histórico da Igreja de Nossa Senhora da Guia, construído no século XVIII por um dos maiores mestres organeiros portugueses, António Xavier Machado e Cerveira, iniciou-se a 24 de fevereiro, com uma sessão dedicada aos compositores Jan Pieterszoon Sweelinck e Johann Jakob Froberger, a que se seguiu um concerto integrado nas Jornadas Europeias do Património 2017, para o qual foram selecionadas obras de de Zipoli e Pachelbel.