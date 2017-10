Presidente da República em jantar convívio com agricultores e suas famílias

Shares

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa jantou, na Associação Agrícola de São Miguel na Ribeira Grande, com agricultores e suas famílias, e onde estiveram também presentes os membros do Governo Regional dos Açores e os órgãos sociais da Associação, num convívio que reuniu mais de dois milhares de pessoas.

Antes do início do jantar, usou da palavra, antes do Presidente da República, o Presidente da Associação Agrícola de São Miguel, Jorge Rita.