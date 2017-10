“Natal a Meias” vai apoiar a Comunidade Vida e Paz

Shares

A marca italiana de legwear Calzedonia juntamente com a RFM apresentam a campanha “Natal a Meias”, um projeto que visa apoiar o trabalho da instituição sem fins lucrativos Comunidade Vida e Paz.

A marca produziu 120 mil pares de meias exclusivamente para este projeto, pelo que estarão disponíveis quatro produtos: um para mulher, um para homem, um para menina e outro para menino. As meias da edição especial Natal são pretas, de algodão quente, ideal para os dias frios de inverno. Contam também com um coração em glitter vermelho (para elas) e bolas vermelhas (para eles), dando um toque mais fashion a esta coleção.

A campanha “Natal a Meias” decorre entre os dias 23 de outubro e 25 de dezembro em todas as lojas Calzedonia do país.

O valor unitário é de 5€ por cada par de meias, sendo que 2,50€ (metade do valor) reverterá para a Comunidade Vida e Paz.

A Calzedonia e a RFM propõem-se a vender assim 120.000 pares de meias, esperando contribuir com cerca de 300 mil euros que ajudarão a financiar três grandes projetos da instituição:

Assegurar condições do Centro de Tomada – Comunidade Terapêutica e Comunidade de Inserção: O Centro de Tomada é o primeiro local para onde vão as pessoas com necessidades especiais acolhidas pela comunidade e que precisa, consequentemente, de aparelhos, reparações e mobiliário. A Calzedonia pretende contribuir com 150 mil euros.

Quinta do Espírito Santo: Para que seja possível a todas as pessoas uma reinserção na vida ativa e em sociedade, a Comunidade Vida e Paz foca-se em transmitir-lhes as aptidões necessárias, quer a nível técnico quer a nível social. A Quinta do Espírito Santo é o local onde as pessoas que fazem parte deste projeto recebem o conhecimento para a empregabilidade. A Calzedonia pretende contribuir com 31 mil euros para o seu restauro e melhoria de condições.

Agricultura Biológica: O projeto de agricultura biológica tem como missão dotar as pessoas acolhidas pela associação de ferramentas, dando-lhes a possibilidade de criar um modelo de negócio autossustentável para consumo próprio e externo. Por acreditar que este passo pode ser uma mudança significativa, a Calzedonia pretende contribuir com 80 mil euros.

A Comunidade Vida e Paz é uma associação sem fins lucrativos que tem como missão ir ao encontro e acolher pessoas em condição de sem-abrigo, ou em situação de vulnerabilidade social, ajudando-as a recuperar a sua dignidade e a (re)construir o seu projeto de vida, através de uma ação integrada de prevenção, reabilitação e reinserção.