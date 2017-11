Santa Maria com nova estação de rastreio de satélites

Shares

O Governo dos Açores, através da Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, cedeu o direito de superfície de um terreno, no lugar de Pico das Flores, na ilha de Santa Maria, à empresa EDISOFT – Empresa de Serviços e Desenvolvimento de Software para a instalação de uma infraestrutura de ‘Ground Segment’ (estação de rastreio e receção) para a nova constelação de satélites meteorológicos polares.

O Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia salientou que a construção desta infraestrutura vai contribuir “não só para o reconhecimento internacional da Região no setor espacial, como também terá impactos sociais e económicos aos níveis local e regional”.

Gui Menezes frisou que, no âmbito de uma negociação direta com a Agência Europeia de Meteorologia por Satélite (EUMETSAT), a EDISOFT vai, “no prazo máximo de um ano e meio, implementar no terreno um conjunto de infraestruturas que, à semelhança do que acontece com as estações da Agência Espacial Europeia e Galileo, irá potenciar a localização dos Açores, em geral, e da ilha de Santa Maria, em particular, na esfera dos serviços espaciais”.

O Secretário Regional defendeu que, por um lado, a nova infraestrutura irá “valorizar imenso o potencial estratégico da Região” para esta área de intervenção e, por outro, vai “contribuir para a criação de emprego muito especializado”.

O titular da pasta da Tecnologia considerou ainda que a instalação e o funcionamento desta estação em Santa Maria “é de interesse público não só em termos geográficos, mas, sobretudo, pelo benefício das sinergias resultantes das operações das infraestruturas atuais”.

A infraestrutura de ‘Ground Segment’ para a nova constelação de satélites meteorológicos polares será instalada no terreno contíguo à Estação de ‘Tracking’ e à Estação Galileo. O direito de superfície do terreno, com uma área de 4.700 metros quadrados, é concedido pelo período de 20 anos, mediante o pagamento de uma prestação anual, conforme deliberado no Conselho do Governo de 13 de junho de 2017.