Madeira ganha ligação direta a Geneve

Shares

A Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, marcou presença, no Aeroporto da Madeira, na recepção ao voo inaugural da Companhia aérea Easyjet, desde Geneve.

Inexistente até à data, esta nova ligação vem consolidar o crescimento do mercado suíço para a Madeira, com uma oferta de mais 7.900 lugares. Mercado que, conforme referiu Paula Cabaço, «tem vindo a crescer, com aumentos que rondam, até ao passado mês de julho, os 9%, tanto nos hóspedes quanto nas dormidas”.

Reconhecendo, publicamente, o contributo da Easyjet para os bons resultados que têm vindo a ser conseguidos, no caso particular do mercado suíço mas, também, nas várias ligações que são operadas pela companhia, a governante sublinhou a «importância destas novas apostas na maior abertura, proximidade e competitividade do destino».

Refira-se que, em 2016, a oferta de lugares para o mercado suíço rondava os 60 mil, sendo que, este ano e fruto do reforço das operações, há um acréscimo de mais 26 mil lugares disponíveis.