Operação Nariz Vermelho assinala 15 anos com a exposição “Debaixo do seu Nariz”

A Operação Nariz Vermelho comemora os 15 anos de existência e para festejar este marco organiza a exposição – “Debaixo do Seu Nariz” – é uma exposição de arte contemporânea com curadoria de Luiza Teixeira de Freitas/ João Fernandes e exposiografia do gabinete SIA Arquitectura + Aires Mateus com o Alto Patrocínio da Presidência da República.

A exposição tem como tema central o humor e o palhaço e está patente até 19 Novembro 2017 na Gare Marítima da Rocha Conde d’Óbidos (Alcântara – Lisboa). Em paralelo e em equilíbrio será contada a história da Operação Nariz Vermelho numa Linha do Tempo, mas principalmente queremos destacar que toda a exposição está bastante virada para as crianças e temos um serviço educativo fantástico para vos oferecer, desde oficinas de ilustração a workshops.

Uma boa parte dos conteúdos da exposição têm uma vertente lúdico-pedagógica pensada especialmente para as crianças, pelo que garantimos que será interativa, diferente, divertida e surpreendente!