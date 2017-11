Abreu online na World Travel Market 2017

Shares

A Abreu online vai, novamente, marcar presença na World Travel Market 2017, que decorre em Londres entre 6 e 8 de Novembro.

No stand GV530, a Plataforma Global de Reservas B2B vai dar a conhecer as novidades que foram desenvolvidas ao longo do ano, tanto a nível tecnológico, como de produto disponível. Num espaço de 38.5 m2 estará também a equipa de Vendas que prestará todo o apoio e esclarecimentos necessários.

A ExCel London recebe mais uma edição da WTM e garante o reencontro entre parceiros, clientes e amigos na 37ª edição deste evento global que gera cerca de 2.8 mil milhões de libras em negócio. De salientar que estarão presentes cerca de 5.000 expositores entre destinos e tecnologia para receber mais de 50 mil profissionais.