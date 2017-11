Shares

Dezanove concertos de piano, guitarra, violino e violoncelo, levados a cabo por sete jovens músicos. A 2ª temporada de PortoBay Classic Young Talents começa este mês de novembro e termina em maio do próximo ano, com concertos de música clássica nos hotéis The Cliff Bay e Vila Porto Mare (na Madeira). A grande novidade desta edição é que passa também a contemplar atuações em Lisboa, no hotel PortoBay Liberdade.

O evento PortoBay Classic Young Talents tem por missão oferecer palco e homenagear jovens músicos, que tal como o grupo hoteleiro PortoBay têm raízes na ilha da Madeira, apoiando-os no desenvolvimento das suas competências e dando a conhecer o seu trabalho. Além deste objetivo “acresce a vontade do grupo em poder mostrar aos seus clientes originários dos vários países europeus, das capacidades culturais geradas a partir da ilha”, sublinha António Trindade, presidente executivo e CEO do grupo.

PortoBay Classic Young Talents é, de acordo com Francisco Lopes, mentor e um dos concertistas deste projeto, “uma oportunidade para estes jovens músicos apresentarem o seu repertório numa sala de concertos mais descontraída, para um público extremamente educado e atencioso, que procura um momento de lazer e relaxamento”.

O programa do evento prossegue com a seguinte agenda:

21/12 (hotel The Cliff Bay) e 22/12 (hotel Porto Mare): Francisco Lopes – GUITARRA & PIANO

10/01 (hotel PortoBay Liberdade): Filipe Abreu & Tianhong Yang- VIOLINO & PIANO

12/01 (hotel The Cliff Bay) e 13/01 (hotel Porto Mare): Filipe Abreu & Tianhong Yang- VIOLINO & PIANO

08/02 (hotel PortoBay Liberdade): Rafael Kyrychenko – PIANO

10/02(hotel The Cliff Bay) e 11/02 (hotel Porto Mare): Rafael Kyrychenko – PIANO

03/03 (hotel The Cliff Bay) e 04/03 (hotel Vila Mare): Pedro Silva – VIOLONCELO & PIANO

22/03 (hotel PortoBay Liberdade): Francisco Lopes – GUITARRA

24/03 (hotel The Cliff Bay ) e 25/03 (hotel Porto Mare): Francisco Lopes – GUITARRA

05/04 (hotel The Cliff Bay) e 06/04 (hotel Porto Mare): Filipe Fernandes – VIOLINO & PIANO

04/05 (hotel The Cliff Bay) e 05/05 (hotel Porto Mare): Nikita Kuts – VIOLINO & PIANO