Mercado de Natal do Funchal entre os melhores da Europa

O mercado de Natal, que se realiza na Avenida Arriaga, está entre os melhores da Europa. A distinção consta da lista da organização comunitária European Best Destinations, sendo que a Madeira aparece em 14.º lugar.

A referida distinção foi elaborada tendo como base a edição de 2016. “A Madeira tem um mercado de Natal tradicional, nos passeios centrais da Avenida Arriaga, no coração da capital — Funchal. Descubra a variedade de produtos expostos, flores exóticas e outros souvenirs tradicionais, enquanto experimenta e prova alguns dos pratos e bebidas típicos desta época”, pode ler-se no site da European Best Destinations.

O referido site acrescenta, ainda, que “a Madeira, uma ilha portuguesa, celebra ao máximo a chegada do Natal”, recomendando aos visitantes que desfrutem das atividades diárias que constam do programa.

Registe-se que, os mercados de Natal da Croácia, França e Alemanha estão nos primeiros lugares da lista dos melhores mercados de Natal da Europa