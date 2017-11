Teatro Metaphora participou em intercâmbio na Georgia

Shares

O Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes participou recentemente num intercâmbio juvenil no âmbito do programa Erasmus+, resultado da parceria entre as associações Teatro Metaphora (PT) e Society Bridge to the Future (GE). O referido evento decorreu na Georgia e constituiu uma experiência única para os elementos enviados pela associação madeirense.

“Foi uma longa viagem. Alcançamos o destino cheios de entusiasmo e logo nos rendemos às boas-vindas. Eles estavam ansiosos por nos conhecer. Seguiu-se uma semana fantástica. Juntos dinamizámos muitas atividades. Foi divertido! Conhecemos a pequena vila de Bakuriani, o Parque Natural de Borjomi e a capital do país, Tbilisi. Aprendemos sobre a cultura e o estilo de vida do país e demos a conhecer as nossas tradições. Também aprendemos algum vocabulário e deliciámo-nos com a gastronomia georgiana. Fizemos amizades que perdurarão para toda a vida”.

Fundada a 3 de Setembro de 2009, o Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes surgiu a partir do encontro de vontades e energias de um grupo de amigos e apaixonados pela arte dramática, que ao longo dos últimos anos desenvolveram atividades de âmbito teatral. Motivados pelos sucessos alcançados nos eventos culturais realizados em estreita colaboração com entidades locais e internacionais, decidiram constituir-se em associação, de modo a contribuir para os objetivos referidos.