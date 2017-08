Madeira na rota da inovação e tecnologia

O Centro de Juventude do Funchal acolheu uma conferência de apresentação de um curso online para jovens sobre as competências necessárias para o teletrabalho, uma vez que este traduz-se numa tendência global. Entre as principais vantagens de uma empresa ter funcionários a trabalhar a partir de casa, surge a poupança relacionada com os arrendamentos de instalações e gastos derivados (água, eletricidade, condomínio, etc).

Outra vantagem é a enorme poupança resultante de não ser necessário o funcionário se deslocar para o trabalho. Geralmente isso ajuda a manter um equilíbrio saudável entre o trabalho e a vida familiar. No entanto, quando se trabalha fora do escritório, precisamos de um conjunto de determinadas competências, que o curso on-line quer ajudar a adquirir.

O projecto SEED (seed2020.eu), apoiado pelo programa Erasmus+, é desenvolvido pelo Teatro Metaphora (Câmara de Lobos), juntamente com outras associações da Hungria, Reino Unido, Holanda, Roménia e Croácia. Começou com a identificação de competências-chave que as empresas gostariam que os seus jovens funcionários tivessem.

Em 2015, o Teatro Metaphora enviou questionários para 50 empresas em Portugal, que trabalham em telecomunicações, TI, serviço de atendimento, e serviços on-line. As respostas mostraram que os gerentes apreciam a resolução de problemas, liderança, orientação para a qualidade e resultados, motivação, entre outros, num total de 12 competências. Com base nisso, a equipa criou um curso on-line que em breve estará disponível no Teatro Metaphora.

Durante a conferência, cerca de 50 participantes, de várias nacionalidades puderam discutir sobre algumas competências básicas de comunicação on-line, gestão de tempo e capacitação de equipas: por exemplo, como passar boa impressão durante uma chamada do Skype; Como estruturar o seu dia de trabalho sem supervisão; Como reagir se uma nova equipa começar a tecer comentários sobre o chefe que você nunca viu pessoalmente etc.

Como os participantes mencionaram, no mundo moderno da tecnologia e da Internet, essas aptidões são necessárias, não só para trabalhadores à distância, e é inspirador que a Madeira também implemente esse tipo de projetos.