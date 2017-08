Uma mulher terá sido alegadamente esfaqueada, há momentos, na Rua Padre Gonçalves da Câmara. Segundo consta, a mulher encontrava-se no interior das casas de banho públicas, situadas nessa rua (imediações da autarquia do Funchal). Ao que tudo indica, terá alegadamente sido visto um jovem a sair do local com as mãos ensanguentadas. O caso está sendo acompanhado pelas entidades.

Mulher esfaqueada na Rua Padre Gonçalves da Câmara