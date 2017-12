Shares

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, quinta-feira (14 de dezembro), pelas 9h30, na sessão de abertura da Formação Regional, no âmbito do Programa Juventude Ativa, que terá lugar no Centro de Juventude do Funchal.

A iniciativa promovida pela Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Juventude e Desporto, é dirigida a jovens com idades compreendidas entre os 16 e 30 anos, nas áreas de atendimento ao público e competências digitais, com vista a poderem integrar o Programa Regional Juventude Ativa.

Este programa confere a oportunidade aos jovens de colaborar nas Lojas de Juventude da Região Autónoma da Madeira, enquanto espaços públicos que disponibilizam o acesso gratuito à internet e a serviços de informação juvenil, dispersas pelo Funchal, Santa Cruz, Camacha, Machico, Santana, Porto Moniz, S. Vicente e Ribeira Brava. Os jovens colocados têm a responsabilidade de assegurar o atendimento aos utentes, pelo que esta formação pretende dotá-los com as competências necessárias e adequadas para o desenvolvimento das suas funções, a partir de janeiro de 2018.

Este ano inscreveram-se no programa 140 jovens, dos quais 40 cumprirão uma formação que visa a aquisição de novas competências na gestão logística e de atendimento ao público, informação juvenil, bem como de aptidões transversais nas tecnologias de informação.