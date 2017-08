Teatro Metaphora promove conferência sobre o ‘e-work’

O Centro de Juventude no Funchal acolhe a 18 de agosto, a partir das 9h30, uma conferência sobre a aprendizagem e desenvolvimento de competências virtuais.

A iniciativa, promovida pelo Teatro Metaphora, é aberta a todos os interessados e pretende mostrar as potencialidades das ferramentas tecnológicas no mercado laboral. “Graças à Internet e às tecnologias informáticas, não precisamos estar no escritório o dia inteiro”.

De acordo com a organização, a conferência é direcionada a: Empresas / organizações que têm trabalhadores a trabalhar a partir de casa; Jovens que trabalham online ou querem trabalhar online; Qualquer pessoa que esteja interessada em auto-desenvolvimento e crescimento de carreira; e interessados em projetos Erasmus +.

Acrescentar que, desde o ano 2015 que o Teatro Metaphora, em conjunto com outras equipas e organizações internacionais, tem vindo a desenvolver um curso online que tem como objetivo a promoção do ensino virtual e do ‘e-work’.

Para participar na conferência, os interessados devem preencher um formulário de inscrição até o próximo dia 14 de agosto: Https://goo.gl/forms/Q8d8VLvuB2COGIxz2

Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas através do endereço: http://seed2020.eu/