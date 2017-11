SEF identifica cinco cidadãos, de nacionalidade estrangeira, em situação irregular

Shares

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) realizou diversas ações de fiscalização, em estabelecimentos de restauração e na via pública, na cidade de Coimbra.

As diligências levaram à identificação de cinco cidadãos, de nacionalidade estrangeira, que se encontravam em situação irregular em território nacional.

Quatro destes cidadãos foram notificados para abandono do país no prazo de vinte dias, sob pena de, não o fazendo, serem detidos e objeto de processos de afastamento coercivo do país. Um quinto indivíduo, que já havia sido notificado anteriormente nos mesmos moldes, foi detido por permanência irregular em território nacional.

A duas entidades patronais que tinham ao seu serviço cidadãos estrangeiros não habilitados ao desempenho de atividade profissional, foram instaurados procedimentos de contraordenação, cujas coimas, no total, podem variar entre os quatro e os vinte mil euros.

No total, estiveram envolvidos dez operacionais do SEF.