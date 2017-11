Shares

No âmbito do projeto ISLANDAP: Consórcio I+D+i para o desenvolvimento da aquaponia e economia circular nas ilhas ultraperiféricas, irá realizar-se, a 15 de novembro, no Madeira Tecnopolo, uma jornada de promoção e divulgação do projeto ISLANDAP aberta ao público, com carácter de interesse geral e está orientado a toda a comunidade.

O evento será composto de palestras tanto técnicas como informativas, com o objetivo de promover e difundir o projeto ISLANDAP, desenvolver as capacidades no âmbito da investigação, assim como também demostrar que é possível estabelecer um modelo de negócio sustentável. Com este evento pretende-se estender o conhecimento acerca da aquaponia, mostrando as suas vantagens a partir de diferentes abordagens.

INSCRIÇÕES: A inscrição na jornada é gratuita mas obrigatória. Faça a sua inscrição no seguinte link até 13 de Novembro até às 12h: https://www.eventbrite.com/e/jornada-de-promocao-e-divulgacao-do-projeto-islandap-tickets-39607288466