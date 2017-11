Taxa de desemprego regional acima da média nacional

Shares

Os resultados do Inquérito ao Emprego relativos ao 3.º trimestre de 2017 indicam uma taxa de desemprego na Região Autónoma da Madeira (RAM) estimada em 9,3%. Este valor diminuiu 3,9 pontos percentuais (p.p.) face ao observado no trimestre homólogo e 1,7 p.p. face ao trimestre anterior. Esta mesma taxa em Portugal fixou-se nos 8,5%, valor inferior ao trimestre anterior em 0,3 p.p. e em 2,0 p.p. quando comparada com o 3.º trimestre de 2016.

É de salientar que apesar da taxa de desemprego regional se manter acima da média nacional, o valor do trimestre em referência constitui um mínimo da série em vigor (com início no 1.º trimestre de 2011), sendo ainda de relevar o facto da referida taxa se ter situado abaixo da fasquia dos 10% pela primeira vez.

A população empregada situou-se em cerca de 119,3 mil pessoas, o que reflete acréscimos, homólogo e trimestral, de 3,5% e 1,0%, respetivamente (+4,0 mil face ao trimestre homólogo e +1,1 mil face ao trimestre anterior).

A população desempregada fixou-se em cerca de 12,2 mil pessoas, tendo registado um decréscimo homólogo de 30,3% (-5,3 mil pessoas) e trimestral de 16,5% (-2,4 mil pessoas).

A taxa de atividade das pessoas em idade ativa (15 e mais anos), foi estimada em 60,6%, 0,5 p.p. abaixo dos trimestres homólogo e anterior.