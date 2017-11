“Prevenir para o sucesso” premiado com 50 mil euros

Shares

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, procedeu, na Escola Prof. Eleutério de Aguiar, à entrega simbólica de um prémio de 50 mil euros, atribuído no âmbito do Orçamento Participativo de Portugal (OPP), ao projeto “Prevenir para o sucesso” do Serviço Técnico de Formação Profissional (STFP).

O plano distinguido foi candidatado ao OPP por um grupo de formandos do STFP e pretende ajudar jovens com percursos de vida difíceis a encontrar caminhos de sucesso pessoal e profissional. Para tal, o projeto aponta para a necessidade de encontrar ferramentas internas e externas para intervir em três vertentes específicas: formação prática/tecnológica, hábitos de vida saudáveis e desenvolvimento pessoal e autoconhecimento.

Jorge Carvalho considerou aquele momento tão importante quão um sonho tornado realidade. «A conjugação dos diferentes esforços, sinergias e competências, permitiram que este sonho se concretizasse. O lema aqui deixado, de acreditar e dar o seu melhor, só por si tem uma força extraordinária, mas é pouco, é preciso imprimir ação a essa crença, trabalharmos e dedicarmo-nos àquilo em que acreditamos», incentivou o governante, aludindo à música de fundo do vídeo apresentado naquela cerimónia – “Voar”, de Tim –, para sugerir o tema “Fazer o que ainda não foi feito”, de Pedro Abrunhosa, igualmente adequado para “Prevenir para o sucesso”.

«É nisso que também temos de acreditar e concentrar energias, de que este financiamento pode contribuir de forma decisiva para fazermos aquilo em que acreditamos, mas sobretudo de fazermos aquilo que ainda não foi feito, que através deste projeto se criem novas oportunidades para que estes alunos tenham uma verdadeira inclusão na sociedade, ativa e concretizando os seus projetos de vida e os seus sonhos», sublinhou.