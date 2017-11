Empresas de rent-a-car adquiriram mais viaturas

Shares

As empresas de rent-a-car adquiriram 2.100 novos veículos no passado mês de outubro, o que representa uma subida de 9% face às 1.617 viaturas adquiridas por estas empresas em igual mês do ano passado, segundo revelam os dados da Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor (ARAC).

De acordo com a ARAC, o total de novos veículos adquiridos em outubro inclui os veículos ligeiros de passageiros, comerciais ligeiros, pesados de mercadorias, todo-o-terreno e motociclos, sendo que o número de viaturas ligeiras de passageiros adquiridas no décimo mês do ano pelas empresas de rent-a-car foi de 1.762.

No acumulado até outubro, o total (incluindo veículos ligeiros de passageiros e veículos ligeiros de mercadorias) é superior em 24% face ao ano anterior, o que corresponde a 51.549 viaturas, dos quais 47.893 ligeiras de passageiros e

3.656 ligeiras de mercadorias.