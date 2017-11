Alzheimer Portugal promove Workshop sobre alimentação

Shares

No próximo dia 6 de dezembro, a Associação Alzheimer Portugal organiza um workshop de nutrição, dirigido ao público em geral e aos cuidadores de pessoas com demência, em Lisboa. Além da alimentação enquanto fator de risco modificável do estilo de vida, a iniciativa pretende abordar estratégias para lidar com as principais problemáticas alimentares e do estado nutricional da pessoa com doença de Alzheimer.

“A alimentação da pessoa com a doença de Alzheimer deve estar de acordo com as recomendações para a população portuguesa, incluindo alimentos de todos os grupos, ser variada nas escolhas alimentares e equilibrada para que todos os nutrientes sejam fornecidos, garantindo assim a manutenção de um bom estado geral de saúde. Segundo os últimos dados publicados na revista científica The Lancet, é possível evitar um em cada três casos de demência, se forem controlados os fatores de risco como a obesidade, a diabetes, a hipertensão durante a vida adulta e se for promovida a atividade física e fomentado o contacto social”, explica a coordenadora do Departamento de Formação da Alzheimer Portugal, Ana Margarida Cavaleiro.

“O efeito protetor da alimentação na prevenção da doença de Alzheimer ou, se quisermos, do declínio cognitivo em geral, inicia-se desde os primeiros anos de vida, razão pela qual a manutenção de um padrão alimentar com características protetoras, a manutenção de um peso corporal e adiposidade adequadas durante toda a vida, apresentam um valor preditivo positivo mais significativo do que as medidas implementadas mais tardiamente na vida. A adesão à dieta mediterrânica associa-se à prevenção do declínio cognitivo associado ao envelhecimento, à prevenção da doença de Alzheimer, à otimização da função executiva e da memória, sublinha a formadora Inês Domingos.

Saber identificar fatores de risco e de progressão da doença, bem como as medidas para promover uma alimentação adequada serão, serão, assim, os temas a abordar na ação formativa.

A Organização Mundial de Saúde estima que em todo o mundo existam 47.5 milhões de pessoas com demência. A doença de Alzheimer assume, neste âmbito, um lugar de destaque, representando cerca de 60 a 70% de todos os casos de demência (World Health Organization [WHO], 2015).