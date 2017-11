Inscrições abertas para candidaturas à Bolsa de Investigação em Doença Vascular Cerebral

Shares

A Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC) abriu concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação em Doença Vascular Cerebral no montante de 5.000 euros, tal como no ano passado. O vencedor será anunciado no 12.º Congresso Português do AVC, agendado para os dias 1, 2 e 3 de fevereiro de 2017, no Porto.

“Esta bolsa, que promovemos todos os anos, destina-se a financiar parcial ou totalmente o melhor projeto de investigação científica na área da doença vascular cerebral”, avança o Prof. Doutor José Castro Lopes, presidente da SPAVC. As candidaturas podem ser enviadas via email (dir@spavc.org), em formulário dispensado no site da Sociedade, até ao dia 7 de janeiro de 2018. Apenas serão admitidos projetos de trabalhos científicos a serem realizados, pelo menos parcialmente, em instituições portuguesas.

O presidente da SPAVC frisa ainda que “o júri terá em conta o interesse da candidatura, bem como o mérito científico dos candidatos e instituições participantes, de acordo com uma grelha de avaliação com critérios bem definidos pela SPAVC”.

Num último apelo à participação dos especialistas interessados, o Prof. Doutor José Castro Lopes lembra que “a investigação nesta área é extremamente necessária, uma vez que o AVC é a primeira causa de morte e invalidez de Portugal”, destacando ainda o papel da valorização científica na internacionalização dos trabalhos nacionais.

O médico explica ainda que a bolsa decorre do artigo 3.º dos Estatutos da SPAVC, o qual refere que “a SPAVC tem um objetivo de cariz social, concretamente traduzido na prevenção e redução da mortalidade, morbilidade e incapacidade devidas ao Acidente Vascular Cerebral, e na promoção do estudo, investigação e educação sobre esta doença, mediante a criação de planos de ação e de apoio, identificando os níveis de intervenção mais efetivos, assim contribuindo para a melhoria da saúde em Portugal”.