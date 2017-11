DGS assinala o Dia Nacional do Não Fumador

Shares

A Direção-Geral da Saúde, através do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo, assinala hoje o Dia Nacional do Não Fumador, com uma cerimónia que decorre na Biblioteca Nacional do Desporto, situada no Palácio Foz, Praça dos Restauradores, Lisboa, a partir das 9h30.

A sessão será presidida pelo Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, e contará com a apresentação do relatório do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo – 2017.

Na ocasião, será introduzido o concurso de ideias «Campanha contra o Tabagismo 2018» e será assinado um protocolo com a Escola Profissional de Artes, Tecnologias e Desporto (EPAD).