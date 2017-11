Conselho de Juventude da Madeira reúne hoje

Shares

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, coordena, hoje, a sessão de abertura do Conselho de Juventude da Madeira, que terá lugar no Centro de Juventude do Funchal.

Nesta reunião do órgão de consulta do Secretário Regional de Educação, que tem como missão o diálogo estruturado entre os jovens e os decisores políticos, estará em debate o projeto MADEIRA JOVEM – LINHAS DE AÇÃO PARA A JUVENTUDE, apresentado publicamente em maio de 2017. Será a primeira reunião do consórcio de parceiros que irá constituir a rede alargada para implementação regional do referido projeto, organizada por esta Secretaria, através da Direção Regional de Juventude e Desporto em parceria com a rede internacional Developing Youth Participation at Local Level (DYPALL).

O propósito principal deste projeto é a delineação de uma estratégia de ação para a Juventude na Madeira, que abranja várias áreas de políticas públicas e reúna todos os atores públicos e privados em torno de um objeto comum: tornar a Madeira um sítio cada vez melhor para que os jovens desenvolvam os seus projetos de vida. Assim, pretende-se que a Madeira seja uma região de referência na Europa em termos de qualidade de vida para os jovens e para a comunidade em geral.

As principais atividades deste projeto decorrem até novembro de 2018 e incluem consultas alargadas aos jovens e entidades parceiras, bem como ações de sensibilização sobre o Programa Erasmus+ Juventude em Ação.

O projeto culmina com a realização de uma conferência nacional sobre o papel das políticas da juventude no desenvolvimento das regiões, em outubro de 2018, com a apresentação das Linhas de Ação para a Juventude da Madeira e Porto Santo.

A DYPALL NETWORK, coordenadora deste projeto, é uma rede de 36 entidades em mais de 20 países na Europa, composta por autoridades locais e regionais, e por organizações da sociedade civil ativas na área da juventude, da qual a Direção Regional de Juventude e Desporto faz parte.