PortoBay Wine Week nos hotéis do grupo no Funchal

Começou a PortoBay Wine Week nos hotéis do grupo PortoBay no Funchal: The Cliff Bay, Porto Santa Maria e resort Vila Porto Mare.

Durante seis dias os hóspedes serão convidados a participar em provas de vinho comentadas, jantares vínicos, tratamentos especiais no Spa e visitas guiadas a vinhas e adegas. Pretende-se dar a conhecer a tradição vínica regional, bem como a diversidade de castas e vinhos nacionais.

Ao longo do evento cada hotel organiza, pelo menos, um jantar vínico. Na quarta-feira, o hotel The Cliff Bay apresenta o “Wine for Food Dinner”, no restaurante Il Gallo d’Oro, com duas estrelas Michelin. O menu de degustação é da responsabilidade do Chefe Benoît Sinthon, Sinthon e os vinhos, selecionados pelo sommelier Sérgio Marques.

O restaurante Arsenal do hotel Porto Santa Maria apresenta na quinta-feira o “Gourmet & Wine Dinner”, um jantar cujo menu de degustação será preparado pelo Chefe Klaus Leichtenmüller. Nos dias 23 e 26, o restaurante MED, do resort Vila Porto Mare prepara o jantar “Wine Dinner”, que contará com apresentações dos enólogos Luís Pato, Pepe Mota Capitão e Pedro Ribeiro.

O programa contempla ainda uma visita com os hóspedes à paisagem vinícola da ilha. Nomeadamente uma visita ao Seixal com prova de vinho local e espetada. Também estão programadas uma visita à Blandy’s Wine Lodge e ao evento Essência do Vinho, no Funchal.