Mano a Mano regressam à ilha para tocar no Teatro Baltazar Dias

O duo madeirense formado por André e Bruno Santos tocam no palco do Teatro Baltazar Dias no próximo dia 24 de novembro às 21h.

Mano a Mano é uma banda portuguesa composta por dois irmãos, guitarristas talentosos do panorama do jazz português, com um repertório baseado em originais e arranjos de canções de músicos ilustres como Tom Jobim, Chico Buarque, Max, Jim Hall, misturando precisão, Groove e humor, o que torna cada concerto uma experiência única.

O grupo apresenta agora o seu segundo álbum, para o qual compuseram e criaram arranjos musicais que permitem explorar um mundo de possibilidades que duas guitarras podem oferecer. A esta combinação fantástica, acrescentaram a Braguinha, um instrumento tradicional madeirense, que lhe confere uma sonoridade única. André e Bruno procuraram também explorar as várias formas de diversificar os seus arranjos, utilizando diferentes métodos de processamento de som e técnicas percussivas.

Mano a Mano é uma marca incontornável no percurso artístico dos dois irmãos, onde ambos se exprimem de forma orgânica, sem restrições, com uma empatia única entre os músicos, que se transmite nos seus concertos.

Os bilhetes custam 10€ e estão à venda na Bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.