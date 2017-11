Esclerose Múltipla: Doentes “Exigem Mais” em campanha de sensibilização

Shares

No Dia Nacional da Pessoa com Esclerose Múltipla (EM), que se assinala a 4 dezembro, seis pessoas aceitaram o desafio de partilharam os seus testemunhos através de um vídeo com momentos reais que pretendem inspirar e sensibilizar os portugueses para esta patologia.

#TheWorldvsMS é uma iniciativa global da Sanofi Genzyme que tem como visão ajudar os portadores a terem um papel mais ativo na gestão da sua vida com EM, através de uma campanha de educação, incentivando-os a perceber o que podem fazer para obter um maior controlo da doença e uma melhor qualidade de vida. Esta iniciativa dedicada ao tema “#ExijaMais da vida com EM”, conta com o apoio da ANEM (Associação Nacional de Esclerose Múltipla), da SPEM (Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla), da TEM (Associação Todos com Esclerose Múltipla) e do GEEM (Grupo de Estudos de Esclerose Múltipla).

De acordo com o Prof. Dr. João Cerqueira, presidente do GEEM, “os doentes devem estar no centro dos cuidados de saúde e a EM não é exceção. Esta premissa exige não só a inclusão dos doentes em todos os processos de tomada de decisão que a eles dizem respeito, mas também a capacitação de todos os doentes, através da sensibilização e da educação, para a necessidade de tomarem “as rédeas” da sua vida e não se deixarem levar pela doença”.

Neste vídeo os protagonistas foram desafiados a partilharem um momento “limite” em que se aperceberam que precisavam de lidar com a doença de outra forma e “#ExigirMais” da sua vida e como mudaram a sua atitude perante a EM.

Ana García Cebrián, diretora geral da Sanofi Genzyme, afirma que “a qualidade de vida dos doentes é parte integrante do nosso propósito enquanto companhia. Sabemos que apesar de os tratamentos terem um papel fundamental, a forma como cada um olha para a patologia também é determinante, especialmente no caso de uma doença crónica. Esta iniciativa pretende levar as pessoas com EM a terem um papel ativo, a “Exigir Mais, no seu dia a dia e a saberem mais sobre esta patologia”.

Estima-se que em todo o mundo existam cerca de 2,5 milhões de pessoas com EM (dados da Organização Mundial da Saúde) e em Portugal entre as 5.600 e as 8.000 pessoas (João de Sá, 2012; Gisela Kobelt, 2009).