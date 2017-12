El Corte Inglés e Quercus lançam a campanha “Hoje ofereci uma árvore”

Shares

Já começou a campanha “Hoje ofereci uma árvore” que resulta de uma colaboração entre o El Corte Inglés e a Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza. Esta campanha visa angariar fundos para o projeto da Quercus “Criar Bosques”, projeto que tem como objetivo criar e cuidar de bosques de espécies autóctones, com árvores e arbustos originais da flora portuguesa.

O El Corte Inglés vai envolver-se diretamente neste projeto, apelando aos seus clientes que adquiram, por 2 euros – que serão integralmente entregues à Quercus -, o marcador de livros criado para o efeito.

Cada marcador de livros vale a plantação de uma árvore, responsabilizando-se, ambas as instituições, por informar o público sobre os locais e o número de árvores efetivamente plantadas, bem como do valor angariado com a campanha.

Os marcadores, em papel reciclado, podem ser adquiridos nos Supermercados e lojas de Lisboa e Gaia Porto dos Grandes Armazéns do El Corte Inglés, nos supermercados SuperCor do Restelo, Parque das Nações, Beloura, Fluvial, Coimbra e Braga e na página online do El Corte Inglés (https://www.elcorteingles.pt/).

O espaço onde as primeiras árvores serão plantadas está situado na Serra do Açor e a data prevista de plantação é Fevereiro de 2018.