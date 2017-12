Operação “Vento Norte” no Marco de Canaveses

Shares

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, com a colaboração de Unidade Especial da GNR, identificou e deteve dez homens com atividade relacionada com a exploração e segurança de estabelecimentos de diversão noturna.

A operação policial encerrou uma fase de investigação de uma rede organizada que se dedicaria ao exercício ilícito de segurança privada, no âmbito da qual praticavam outros ilícitos, como extorsão, ofensas à integridade física e posse de armas proibidas.

Além do cumprimento de vários mandados de detenção, foram fiscalizados cinco estabelecimentos e efetuadas diversas buscas domiciliárias, em estabelecimento e viaturas, no âmbito das quais vieram a ser detidos mais cinco suspeitos entre seguranças ilegais e proprietários dos estabelecimentos que os contrataram.

Foi, ainda, apreendido na posse dos detidos diverso material ilícito, como armas de defesa, munições e cerca de dois mil euros em numerário.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 25 e os 50 anos, alguns com antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, pelos quais cumpriram penas de prisão, residentes no grande Porto e no Vale do Sousa, irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.