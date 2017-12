Governo Regional apoiou a recuperação de mais de 130 habitações afetadas pelos incêndios

Shares

O Presidente do Governo Regional entregou a mais 18 famílias uma comparticipação financeira no valor de 261 mil euros, com o objetivo de as apoiar na reconstrução das respetivas habitações, afetadas pelos incêndios de 2016.

No total, os apoios do Governo, só este ano, ascendem ao meio milhão de euros (300 mil do Orçamento da Região e 200 mil por via de donativos).

Paralelamente, e por sua exclusiva iniciativa, o Governo Regional tem vindo a assegurar, desde 2016, meio milhão de euros/ano para o alojamento provisório (subarrendamento) de famílias desalojadas pelos incêndios.

Recorde-se que, em 2016, face ao cenário emergente, o Governo Regional assegurou em apenas um mês o realojamento provisório de 122 famílias, vítimas dos incêndios de agosto, bem como, no decurso do último ano e quatro meses, apoios à reconstrução de mais de 130 habitações parcialmente danificadas pelas chamas.