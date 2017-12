Navio hidrográfico da Marinha conclui trabalhos científicos em Cabo Verde

Shares

O navio hidrográfico da Marinha, NRP D.Carlos I, com uma equipa técnica do Instituto Hidrográfico embarcada, concluiu os trabalhos de natureza científica que se inserem nas ações de cooperação técnico-militar entre Portugal e Cabo-Verde, no âmbito da iniciativa Mar Aberto 17, que decorre sob égide da Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional (DGPDN).

Estes trabalhos tiveram como objetivo a obtenção de dados dos fundos dos portos do Porto Novo (Santo Antão) e Porto Grande (Mindelo), no canal do Mindelo e no Banco Noroeste, que permitirão a Cabo Verde atualizar a informação de segurança marítima das cartas náuticas dos seus portos comerciais.

Mais recentemente o navio visitou Dakar, no Senegal, onde estabeleceu contacto com a diáspora e com a Marinha daquele país.

O navio segue agora para Casablanca, Marrocos, onde tem previsto atracar em 18 de dezembro, a fim de efetuar atividades no âmbito das relações de cooperação bilateral entre Portugal e Marrocos.