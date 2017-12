Museu Quinta das Cruzes acolhe Grupo “Alegra Campo”

Shares

Associando-se ao programa Oficial das Festas de Natal e Fim-de-ano na Madeira e no seguimento de outras ações que têm vindo a ser desenvolvidas para assinalar a data, o Museu Quinta das Cruzes acolhe hoje, pelas 10.30 horas, o Grupo “Alegra Campo” – Grupo musical do Centro de Atividades Ocupacionais de S. Pedro, (CAO), que irá interpretar, nos jardins do Museu, canções tradicionais madeirenses alusivas à quadra natalícia.

Com mais esta atividade, integrada nas Festas de Natal e Fim-de-ano 2017/2018, o Governo Regional aposta na maior valorização e integração das tradições e costumes no Programa oficial deste cartaz turístico, reforçando, simultaneamente, a divulgação do trabalho que tem sido desenvolvido neste Centro Ocupacional.