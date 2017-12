Universidade de Coimbra é “Core Partner” do consórcio internacional EIT Health

Shares

O consórcio internacional EIT Health, uma das mais abrangentes e importantes iniciativas mundiais na área dos cuidados de saúde, acaba de promover a Universidade de Coimbra (UC) a “Core Partner” (parceiro principal), que assim se torna na única entidade nacional com esse estatuto.

Este sucesso projetará de uma forma indiscutível a imagem de excelência de Coimbra na área do envelhecimento ativo, abrirá novas oportunidades para o desenvolvimento de projetos de inovação da academia em parceria com os melhores talentos europeus, abrirá portas à participação cada vez mais visível de empresas spin-off que operem na área da saúde e potenciará a criação de novas oportunidades educativas orientadas para o empreendedorismo na saúde.

A passagem da Universidade de Coimbra a Core Partner do consórcio EIT Health, segundo o Reitor, João Gabriel Silva, «resulta de um esforço continuado, coordenado pelo Vice-Reitor Amílcar Falcão, para nos colocar de pleno direito num exigente palco europeu na área da investigação e empreendedorismo na área da saúde, lado a lado com as universidades e as empresas mais avançadas nesta área».

Os indicadores do consórcio EIT Health são muito relevantes: ao longo deste ano foram desenvolvidos 22 produtos/serviços, apoiadas 100 startups e obtidos mais de dois milhões e meio de euros em investimentos diretos. Para o próximo ano, 2018, espera-se que sejam criados 45 novos produtos/serviços, apoiadas 250 startups e obtidos mais de 10 milhões de euros em investimentos diretos.

O consórcio EIT Health é uma iniciativa europeia promovida pelo EIT – European Institute of Innovation and Technology, tendo como objetivo a promoção de um estilo de vida saudável e a promoção do envelhecimento ativo na Europa. É a única iniciativa europeia deste tipo na área da saúde.

O EIT Health congrega os principais clusters regionais na área da saúde e inclui parceiros de excelência da indústria, academia e entidades prestadoras de cuidados de saúde. Empresas multinacionais como os Laboratórios Abbot, Air Liquide, Astra Zeneca, Bayer, Essilor, GE Healthcare, Janssen-Cilag, Merck Sharp & Dohme, Nestlé, Philips Electronics, Procter & Gamble, Roche Diagnostics, Sanofi-Aventis, SAP e Siemens, entre outras empresas, são parceiros ativos deste programa europeu procurando, em colaboração com os demais parceiros, desenvolver novas soluções na área da saúde.

Ao nível académico, além da Universidade de Coimbra, participam no consórcio como “core partners” a Universidade de Oxford, o Imperial College de Londres, a Universidade Católica de Leuven, o Instituto Karolinska, a Universidade Pierre e Marie Curie, a Universidade de Uppsala, a Universidade de Colónia, a Universidade de Cambridge e a Universidade de Barcelona.