Presidente da Assembleia recebe em audiência forças de segurança e informação

O Presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, recebe no dia 15 de dezembro, às 15 horas, numa audiência para apresentação de cumprimentos de Natal, o Diretor do Serviço de Informações de Segurança da Madeira, António Silva; o Coordenador do Departamento de Investigação Criminal do Funchal, Eduardo Nunes; o Diretor do Estabelecimento Prisional do Funchal, Fernando Santos; o Diretor da Alfândega do Funchal, João Paulo Matias; e o Presidente da Direção do Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes, Tenente Coronel Bernardino Laureano.