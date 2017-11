Navegabilidade do rio Guadiana: Instituto Hidrográfico contribui para projeto internacional de reabilitaçãov

Shares

No âmbito do projeto “Guadiana: Património Natural Navegável”, a Marinha, através do Instituto Hidrográfico com uma brigada hidrográfica, encontra-se a realizar um levantamento topo-hidrográfico no Rio Guadiana, entre Alcoutim e Pomarão, desde 9 de outubro, prevendo-se que termine em 19 do presente mês.

Este projeto tem como objetivo a reabilitação da navegabilidade do Rio Guadiana no troço internacional, assim como das infraestruturas portuárias existentes em ambas as margens, e os respetivos acessos, a fim de aumentar a segurança da navegação, o que proporciona o desenvolvimento das atividades recreativas e turísticas.

Este projeto decorre do Programa Operativo de Cooperação Transfronteiriça Portugal-Espanha, que integra como parceiros o Instituto Hidrográfico, a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, a Docapesca – Portos e Lotas, S.A. e a Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

O objetivo do trabalho da Brigada Hidrográfica é obter informação topo-hidrográfica atualizada da via navegável do Guadiana.

A aquisição dos dados de sondagem do leito do rio é feita através de um sistema de alta resolução multifeixe, instalado numa lancha, e de um sondador de feixe simples, instalado num bote.

A topografia de estruturas e de pontos de apoio foi efetuada com recurso a métodos de rádio-posicionamento satélite (GNSS, Global Navigation Satellite System).

Após a realização do levantamento topo-hidrográfico, será efetuada caraterização físico-química dos sedimentos, o projeto de assinalamento marítimo e a respetiva produção da cartografia náutica.