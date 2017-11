Sean Riley & The Slowriders esgotam Lisboa

Shares

Depois de encher o Faial, Aveiro e Coimbra e esgotar Porto e Leiria, a tour 10 Anos de Farewell acaba de esgotar Lisboa a 15 de dezembro. A banda decidiu, então, abrir nova data e regressará à Galeria Zé dos Bois a 16 de dezembro.

“Estamos muito felizes com a forma como o público está a reagir a estes concertos. É muito bom trazer a palco algo tão especial para nós e ver que passados todos estes anos ainda há amor pelo Farewell e que as salas estão a esgotar”, vincou Afonso Rodrigues.

A 20 de outubro chegou às lojas a re-edição em CD e digital de Farewell, o primeiro disco de Sean Riley & The Slowriders originalmente editado em outubro de 2007 pela Valentim de Carvalho. A edição-estreia em vinil chegará este mês.

O formato CD inclui três temas-extra: Bring Your Boy Home e as gravações originais de Wout Straatman para Moving On e Lights Out. Em vinil, o álbum surge em duas versões: uma a preto e a outra a cor-de-laranja, com o poster da primeira digressão da banda.