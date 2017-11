Marinha tem um novo “Centro Meteorológico e Oceanográfico Naval”

Shares

Nos últimos anos, o Instituto Hidrográfico (IH), uma unidade orgânica da Marinha, desenvolveu valências avançadas no domínio da previsão meteo-oceanográfica, tendo edificado redes de observação em toda a costa e desenvolvido um avançado sistema de previsão operacional. Estas valências foram agora concentradas no novo Centro Meteorológico e Oceanográfico Naval (CMETOC), situado dentro das instalações do Instituto Hidrográfico e da dependência do seu Diretor-geral.

Este centro, operado por 14 pessoas distribuídas por quatros áreas temáticas (Oceanografia, Meteorologia, Informação geoespacial e Guerra de Minas), vai produzir informação de previsão meteo-oceanográfica fundamental para o apoio às modernas operações da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional.

De entre os produtos salientam-se os mais genéricos relacionados com a previsão do estado do mar, em diferentes escalas, locais e profundidades, até aos diagramas de impacto na missão em curso, em função dos meios empregues. O cidadão que usa o mar também vai beneficiar deste centro pois alguns dos produtos de previsão serão disponibilizados através do portal do Instituto Hidrográfico em www.hidrografico.pt.​