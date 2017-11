Hastear das Bandeiras Verdes e, Câmara de Lobos

Shares

A cerimónia de hastear das Bandeiras Verde, conquistadas pelas escolas do Município de Câmara de Lobos no âmbito do projeto nacional Eco-escolas, terá lugar no próximo dia 10 novembro, sexta-feira, pelas 10:30, na Praça da Autonomia, cidade de Câmara de Lobos.

Este ano o Município de Câmara de Lobos repete o pleno com todas as escolas e estabelecimentos de ensino e educação a serem contemplados com o galardão.

Todos os 21 estabelecimentos de ensino e educação do município de Câmara de Lobos viram o trabalho realizado durante o ano letivo 2016/2017, no âmbito do programa Eco-escolas, reconhecido pela ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa / FEEE Portugal.

A cerimónia de hastear das Bandeiras Verdes das escolas do Município de Câmara de Lobos, terá lugar na Praça da Autonomia, no próximo dia 10 de novembro, pelas 10:30, contando com a presença do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho; dos secretários regionais da Educação, Jorge Carvalho, e do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada; assim os diretores e presidentes dos conselhos executivos das escolas e alunos de todas as escolas, entre outras entidades locais.

Na cerimónia serão entoados os hinos nacional e regional, pelos alunos da EB1/PE da Fonte da Rocha, seguindo-se a entrega dos certificados de participação e dos prémios aos estabelecimentos de ensino galardoados com a Bandeira Verde. Posteriormente, no mesmo local, será aberta a exposição de trabalhos em 3D, realizados por cada um das escolas do município, alusivos ao tema das florestas e dos incêndios florestais, seguindo-se a realização de uma homenagem pelos alunos das escolas à corporação dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos. Pelas 11:30 serão hasteadas as Bandeiras Verdes ao som do Hino da Europa, interpretado pela Escola B1/PE da Fonte da Rocha.

Refira-se que o município de Câmara de Lobos participa ininterruptamente neste programa desde o ano letivo 2002/03 e, desde então, todos os estabelecimentos de ensino e educação aderiram ao projeto, vindo a registar-se a participação plena de todas as escolas desde o ano letivo 2010/11, contribuindo para que Câmara de Lobos se afirme como um exemplo de boas práticas ambientais e de sustentabilidade.

Desde a primeira hora, a Câmara Municipal apoia ativamente a dinamização do projeto, nomeadamente disponibilizando materiais e recursos humanos com vista à concretização das iniciativas, bem como apoio monetário para a aquisição de materiais didáticos e outros para a dinamização das ações no âmbito do projeto, envolvendo um investimento global anual na ordem dos 12.000 euros, onde se inclui a atribuição de um apoio monetário de 300,00 euros a cada escola galardoada com a Bandeira Verde para a aquisição de materiais didáticos e outros para a dinamização das ações no âmbito do projeto.

A autarquia destaca o papel desempenhado pelas escolas do município na promoção de uma maior consciência ambiental das crianças e da população em geral, salientando-se o empenho na adoção de comportamentos ambientalmente mais sustentáveis.

As bandeiras verdes são atribuídas anualmente pela ABAE na primeira quinzena do mês de outubro e reportam ao ano letivo precedente. Após a receção das bandeiras verdes o município procederá, na primeira semana de novembro, à tradicional cerimónia de hastear das bandeiras na Praça da Autonomia, onde participam os alunos e docentes das escolas galardoadas.