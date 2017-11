Mercado automóvel com crescimento homólogo de 8,1%

Shares

A taxa de crescimento do mercado em termos globais situou-se em 8,1% em Outubro, com o mercado a registar uma variação em linha com a média acumulada desde o início do ano.

No mês de Outubro de 2017 foram matriculados em Portugal 19.579 veículos automóveis, tendo sido observado um crescimento homólogo de 8,1 por cento, muito próximo da variação acumulada nos últimos dez meses do ano (8,3%).

Em termos acumulados, de Janeiro a Outubro de 2017, o mercado de veículos automóveis novos atingiu 222.324 unidades, o que representou um crescimento homólogo de 8,3 por cento.

Por categorias e tipos de veículos observou-se a seguinte evolução das vendas:

1. Automóveis Ligeiros de Passageiros

No mês de Outubro de 2017, foram matriculados no nosso país 15.898 automóveis ligeiros de passageiros, ou seja, mais 6,5 por cento do que no mês homólogo do ano anterior. Nos últimos dez meses de 2017 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 187.450 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 7,8 por cento relativamente a período homólogo de 2016.

2. Veículos Comerciais Ligeiros

No mês de Outubro de 2017 foram colocados em circulação em Portugal 3.143 novos veículos comerciais ligeiros, o que representou um acréscimo de 22,5 por cento. No período de Janeiro a Outubro de 2017 o mercado ascendeu a 30.326 veículos, o que representou um aumento de 11,6 por cento face ao período homólogo do ano anterior.

3. Veículos Pesados

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em Outubro de 2017 verificou-se uma quebra de 13,4 por cento em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 538 veículos desta categoria. Nos últimos dez meses de 2017 as matrículas situaram-se em 4.548 unidades, o que representou um acréscimo do mercado de 8,9 por cento relativamente ao período homólogo de 2016.